Похищенный арендодателем попугай ара попал на видео

В Карачаево-Черкесии у мужчины похитили попугая стоимостью 200 тысяч рублей. Видео с птицей опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах красный попугай в переноске ждет встречи со своим хозяином.

По данным канала, арендодатель пришел проверить квартиру и заметил у жильцов большого красивого попугая ара. Он решил забрать птицу и продать ее соседу за 80 тысяч рублей. Тот, в свою очередь, нашел нового покупателя и отправил попугая на Урал.

Однако птицу удалось быстро найти. Вора задержали. Он находится под подпиской о невыезде.