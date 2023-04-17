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Пьяный москвич разбился на электросамокате в столичном парке

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27-летний москвич разбился на электросамокате в столичном парке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

Пьяный москвич разбился на электросамокате в столичном парке
© globallookpress.com

По информации канала, пьяный молодой человек взял в прокате электросамокат в парке Фили. Во время катания парень на полной скорости упал и получил травмы различной тяжести.

В больнице у потерпевшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом черепа. По данному факту проводится проверка.

Ранее две пьяные женщины, катаясь на самокате, упали в Москву-реку на Фрунзенской набережной.

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