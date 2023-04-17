$81.63+0.1289.66-0.50
24 минуты назад

В российском регионе возбудили дело после убийства срочником сослуживца

Lenta.ru

В Курской области возбудили уголовное дело после того, как в начале апреля 2023 года срочник застрелил сослуживца. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает следственное управление СК по Западному военному округу.

В российском регионе возбудили дело после убийства срочником сослуживца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, уголовное дело еще не завершено, а следственные действия составляют тайну и не подлежат разглашению. ЧП произошло в начале апреля в селе Суджанского района. 20-летний срочник из Татарстана случайно убил из автомата Калашникова 18-летнего уроженца Кабардино-Балкарии.

Россиянина заподозрили в распространении фейков об армии

Ранее сообщалось, что двоих мобилизованных осудили на три года за отказ отправиться в зону специальной военной операции.

Происшествия,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий