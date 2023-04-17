В российском регионе возбудили дело после убийства срочником сослуживца

В Курской области возбудили уголовное дело после того, как в начале апреля 2023 года срочник застрелил сослуживца. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает следственное управление СК по Западному военному округу.

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По данным издания, уголовное дело еще не завершено, а следственные действия составляют тайну и не подлежат разглашению. ЧП произошло в начале апреля в селе Суджанского района. 20-летний срочник из Татарстана случайно убил из автомата Калашникова 18-летнего уроженца Кабардино-Балкарии.