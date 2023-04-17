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Бродячие собаки атаковали ребенка в Чите

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Стая бродячих собак атаковала ребёнка в Чите. Об этом сообщает Smotrim.ru со ссылкой на СКР по Забайкальскому краю.

Бродячие собаки атаковали ребенка в Чите
© РИА Новости

Инцидент произошёл на 1-й Московской улице. Стая бродячих собак напала на мальчика пяти-шести лет, после чего ребёнка укрыла в магазине продавщица. Она же вызвала мальчику скорую помощь. По имеющейся информации, пострадавший до сих пор находится в больнице, однако о состоянии мальчика пока ничего не сообщается.

По словам очевидцев нападения, в стае была одна чипированная собака, а остальные животные были без бирок. При этом эта же стая уже пыталась нападать на людей раньше, но животных удавалось отогнать.

Ранее собаки насмерть загрызли 8-летнего ребёнка в Оренбурге.

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