Бродячие собаки атаковали ребенка в Чите

Стая бродячих собак атаковала ребёнка в Чите. Об этом сообщает Smotrim.ru со ссылкой на СКР по Забайкальскому краю.

Инцидент произошёл на 1-й Московской улице. Стая бродячих собак напала на мальчика пяти-шести лет, после чего ребёнка укрыла в магазине продавщица. Она же вызвала мальчику скорую помощь. По имеющейся информации, пострадавший до сих пор находится в больнице, однако о состоянии мальчика пока ничего не сообщается.

По словам очевидцев нападения, в стае была одна чипированная собака, а остальные животные были без бирок. При этом эта же стая уже пыталась нападать на людей раньше, но животных удавалось отогнать.