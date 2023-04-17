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21 минуту назад

В деле сестер Хачатурян появилась новая потерпевшая

Илья Родин

Адвокат Алексей Липцер рассказал, что в деле сестер Хачатурян появилась новая, четвертая потерпевшая. Выяснилось, что Михаил Хачатурян отправлял подруге девушек ролики порнографического содержания, пишет News.ru.

В деле сестер Хачатурян появилась новая потерпевшая
Фото: ТАССТАСС

Юрист пояснил, что в деле имеется значительное количество эпизодов по статьям о распространении порнографии, а также о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

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Напомним, что июле 2018 года в Москве было обнаружено тело Михаила Хачатуряна со следами ножевых ранений. В убийстве признались его дочери Крестина, Ангелина и Мария.

Судьи планировали вынести девушкам суровый приговор, но так как дело вызвало широкий общественный резонанс, в 2020 году судебный процесс над сестрами отправили на доследование.

В 2021 году против Хачатуряна было возбуждено уголовное дело по статьям 117, 132 и 133 УК РФ. Эксперты полагают, что вынесение приговора отцу позволит закрыть дело девушек и поставить точку в процессе.

Происшествия,Видео,Михаил Хачатурян,Алексей Липцер,
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