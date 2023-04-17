Экс-полицейского заподозрили в подмене хранившихся как вещдок наркотиков

Бывшего полицейского в Астрахани подозревают в подмене наркотических средств, хранившихся в качестве вещественных доказательств. По месту работы бывшего сотрудника проходит комиссионная служебная проверка, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Начальником управления на транспорте МВД России по ПФО назначена внеплановая инвентаризация вещественных доказательств в Астраханском линейном отделе МВД России на транспорте и комиссионная служебная проверка. Предварительно установлено, что в 2011-2015 годах мужчина, на тот момент проходивший службу в Астраханском линейном отделе, мог произвести подмену наркотических средств, хранящихся в качестве вещественных доказательств. В дальнейшем указанное должностное лицо было уволено из органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины мужчину привлекут к ответственности в установленном законом порядке, добавили в ведомстве.