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30 минут назад

Экс-полицейского в Астрахани подозревают в подмене хранившихся как вещдок наркотиков

ТАССиещё 1

Бывшего полицейского в Астрахани подозревают в подмене наркотических средств, хранившихся в качестве вещественных доказательств. По месту работы бывшего сотрудника проходит комиссионная служебная проверка, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Экс-полицейского заподозрили в подмене хранившихся как вещдок наркотиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Начальником управления на транспорте МВД России по ПФО назначена внеплановая инвентаризация вещественных доказательств в Астраханском линейном отделе МВД России на транспорте и комиссионная служебная проверка. Предварительно установлено, что в 2011-2015 годах мужчина, на тот момент проходивший службу в Астраханском линейном отделе, мог произвести подмену наркотических средств, хранящихся в качестве вещественных доказательств. В дальнейшем указанное должностное лицо было уволено из органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины мужчину привлекут к ответственности в установленном законом порядке, добавили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что подполковник полиции в Астрахани подозревается в подмене на обычный песок хранившихся в камере хранения улик 10 кг героина.

Происшествия,МВД России,
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