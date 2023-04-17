У самолета L-410 сломалось шасси при посадке в Якутии

Во время посадки самолёта L-410 в Якутии у воздушного судна сломалась стойка шасси. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По имеющейся информации, самолёт должен был выполнить учебно-тренировочный полёт с аэропорта Маган. Во время разгона по взлётной полосе стойка переднего шасси сломалась, и передняя часть самолёта упала на землю. Уточняется, что на борту находились 5 членов экипажа – в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают транспортные следователи и прокуратура.