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1 час назад

Россиянина заподозрили в распространении фейков об армии

Lenta.ru

В Дагестане 40-летнего местного жителя заподозрили в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом в понедельник, 17 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянина заподозрили в распространении фейков об армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России») УК РФ. По версии следствия, в апреле 2022 года фигурант разместил в социальных сетях видео с текстом, в котором дискредитировались цели и задачи спецоперации.

По делу о фейках про армию россиянину грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд под Калугой отклонил протокол о дискредитации армии России против военного хирурга Евича.

Происшествия,Следственный комитет,Верховный суд,
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