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59 минут назад

Защищавший мать молодой человек напал на отчима с ножом в Москве

Вечерняя Москва

Молодой житель столицы защитил мать от домашнего насилия и несколько раз ударил отчима ножом. Об этом стало известно в понедельник, 17 апреля.

Защищавший мать молодой человек напал на отчима с ножом в Москве
Фото: PixabayPixabay

Инцидент произошел в районе Отрадное. Мужчина поссорился с сожительницей и начал на нее кричать. 19-летний сын женщины попытался уладить конфликт и всех успокоить. Однако это только подстегнуло агрессора: он набросился на жительницу столицы и начал ее душить. Тогда пасынок схватился за нож и несколько раз ударил отчима в грудь и спину.

Мужчину госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Как сообщил Telegram-канал Shot, с молодым человеком работает полиция.

Другой инцидент произошел на детской площадке в Новосибирской области. Десятилетний ребенок ударил 12-летнего мальчика ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали.

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