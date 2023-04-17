Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили дипломаты из 24 стран

Оглашение приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), который осужден по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией, посетили 40 дипломатов из 24 государств. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Мосгорсуда.

"На заседании были 40 дипломатов из 24 различных государств", - сказали в пресс-службе.

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Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, запретом на журналистскую деятельность на срок 7 лет и ограничением свободы на 6 месяцев после освобождения из колонии. Согласно решению суда, он признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 1 ст. 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ"), а также по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").