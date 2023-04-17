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Оглашение приговора Кара-Мурзе* в Москве посетили дипломаты из 24 стран

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Оглашение приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), который осужден по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией, посетили 40 дипломатов из 24 государств. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Мосгорсуда.

Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили дипломаты из 24 стран
© РИА Новости

"На заседании были 40 дипломатов из 24 различных государств", - сказали в пресс-службе.

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Там уточнили, что на оглашение приговора пришли представители Испании, США, Нидерландов, Новой Зеландии, Канады, Австрии, ФРГ, Франции, Великобритании, Швеции, Литвы, Финляндии, Люксембурга, Австралии, Польши, Чехии, Эстонии, Дании, Ирландии, Латвии, Румынии, Бельгии, Италии и Швейцарии.

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Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, запретом на журналистскую деятельность на срок 7 лет и ограничением свободы на 6 месяцев после освобождения из колонии. Согласно решению суда, он признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 1 ст. 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ"), а также по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

По версии обвинения, публицист в ходе выступления в нижней палате легислатуры (законодательный орган) американского штата Аризона безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения войны на Украине. Кроме этого, он провел конференцию в поддержку политзаключенных в московском Сахаровском центре (признан в РФ иноагентом) 27 октября 2021 года. По мнению следствия, конференция была оплачена НПО Free Russia Foundation (признана нежелательной в России организацией). Суть обвинения по статье о госизмене не раскрывается. Вину подсудимый ни по одному из пунктов обвинения не признал.

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