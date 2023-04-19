Дрон ВСУ пытался совершить повторную атаку на электростанцию под Белгородом

Shot: беспилотник ВСУ пытался совершить повторную атаку на электростанцию под Белгородом
Украинский беспилотник вновь пытался атаковать электростанцию под Белгородом, сообщает Shot.
По данным источника, беспилотник самолетного типа заметили у села Драгунское, где 16 апреля дрон сбросил самодельное взрывное устройство на подстанцию.
К БПЛА было прикреплено самодельное взрывное устройство, аппарат уничтожили сразу после обнаружения. Никто не пострадал, уточняет Shot.
В ночь на 17 апреля из-за атаки беспилотника загорелся трансформатор на ТЭС в Драгунском. Около полуночи еще два взрывных устройства сбросили на подстанцию в Ближней Игуменке, сообщал Shot. В Белгороде частично пропал свет.
Пожары быстро потушили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что никто не пострадал. Позднее он рассказал, что ВСУ с помощью беспилотника обстреляли хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе.