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Shot: беспилотник ВСУ пытался совершить повторную атаку на электростанцию под Белгородом

Украинский беспилотник вновь пытался атаковать электростанцию под Белгородом, сообщает Shot.

Дрон ВСУ пытался совершить повторную атаку на электростанцию под Белгородом
© Shutterstock

По данным источника, беспилотник самолетного типа заметили у села Драгунское, где 16 апреля дрон сбросил самодельное взрывное устройство на подстанцию.

К БПЛА было прикреплено самодельное взрывное устройство, аппарат уничтожили сразу после обнаружения. Никто не пострадал, уточняет Shot.

В ночь на 17 апреля из-за атаки беспилотника загорелся трансформатор на ТЭС в Драгунском. Около полуночи еще два взрывных устройства сбросили на подстанцию в Ближней Игуменке, сообщал Shot. В Белгороде частично пропал свет.

Пожары быстро потушили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что никто не пострадал. Позднее он рассказал, что ВСУ с помощью беспилотника обстреляли хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе.

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