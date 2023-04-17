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Мужчина в трусах попытался проникнуть в здание Минобороны в Москве

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Мужчина в трусах попытался проникнуть в здание Минобороны на Енисейской улице в Москве. Нарушителя спокойствия задержали охранники на КПП, передает Telegram-канал SHOT.

Мужчина в трусах попытался проникнуть в здание Минобороны в Москве
© РИА Новости

46-летний правонарушитель хотел попасть на закрытую территорию Научно-исследовательского испытательного центра Железнодорожных войск Минобороны России. Мотивы своего поступка при этом он объяснить не смог. Мужчину задержала полиция.

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