СМИ: подаренная Татарскому статуэтка могла быть начинена гексогеном
Статуэтка, подаренная погибшему военкору Владлену Татарскому, предположительно, была начинена гексогеном. Как сообщает «МК», следы этого взрывчатого вещества нашли на одежде погибшего военкора.
По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», эксперты-криминалисты закончили изучать одежду и обувь Татарского, в которых тот находился в момент взрыва. На футболке были найдены следы бризантного взрывчатого вещества — гексогена.
Напомним, что 2 апреля в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб Владлен Татарский. В совершении теракта обвинили Дарью Трепову, которая подарила журналисту статуэтку со взрывчаткой. Девушку заключили под стражу до 2 июня.
Позднее стало известно, что вместе с Треповой теракт готовил 36-летний украинец Юрий Денисов, который посредством сервиса доставки через посредника передал ей взрывное устройство. Он прибыл в Россию еще в феврале, собрал сведения о Татарском, а после взрыва улетел в Турцию через Армению.