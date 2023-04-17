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СМИ: подаренная Татарскому статуэтка могла быть начинена гексогеном

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Статуэтка, подаренная погибшему военкору Владлену Татарскому, предположительно, была начинена гексогеном. Как сообщает «МК», следы этого взрывчатого вещества нашли на одежде погибшего военкора.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», эксперты-криминалисты закончили изучать одежду и обувь Татарского, в которых тот находился в момент взрыва. На футболке были найдены следы бризантного взрывчатого вещества — гексогена.

Что известно о подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

Напомним, что 2 апреля в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб Владлен Татарский. В совершении теракта обвинили Дарью Трепову, которая подарила журналисту статуэтку со взрывчаткой. Девушку заключили под стражу до 2 июня.

Позднее стало известно, что вместе с Треповой теракт готовил 36-летний украинец Юрий Денисов, который посредством сервиса доставки через посредника передал ей взрывное устройство. Он прибыл в Россию еще в феврале, собрал сведения о Татарском, а после взрыва улетел в Турцию через Армению.

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