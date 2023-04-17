Статуэтка, подаренная погибшему военкору Владлену Татарскому, предположительно, была начинена гексогеном. Как сообщает «МК», следы этого взрывчатого вещества нашли на одежде погибшего военкора.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», эксперты-криминалисты закончили изучать одежду и обувь Татарского, в которых тот находился в момент взрыва. На футболке были найдены следы бризантного взрывчатого вещества — гексогена.

Напомним, что 2 апреля в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб Владлен Татарский. В совершении теракта обвинили Дарью Трепову, которая подарила журналисту статуэтку со взрывчаткой. Девушку заключили под стражу до 2 июня.