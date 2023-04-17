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СМИ: Трепова пыталась запутать оперативников после теракта

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Дарья Трепова, подозреваемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский, после взрыва пыталась запутать оперативников. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что после совершения теракта она села в такси и ездила по городу, сменив при этом три автомобиля по пути в квартиру своего приятеля Дмитрия Касинцева на улице Федора Абрамова, где она скрылась.

Что известно о подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

Однако ей это не помогло и на следующее утро правоохранительные органы уже знали, в какой подъезд дома она зашла. По версии следствия, Касинцев знал о причастности своей знакомой к теракту, однако не сообщив об этом полиции, все равно укрыл ее в квартире.

Ранее сообщалось, что после теракта Трепова должна была улететь за границу. Однако кураторы указали ей не покидать страну, так как ее могли задержать. В настоящее время Трепова находится в СИЗО «Лефортово», ее поместили в карантинную зону. После этого ее переведут в обычную камеру. Она арестована до 2 июня. Касинцев находится под домашним арестом.

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