Дарья Трепова, подозреваемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский, после взрыва пыталась запутать оперативников. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что после совершения теракта она села в такси и ездила по городу, сменив при этом три автомобиля по пути в квартиру своего приятеля Дмитрия Касинцева на улице Федора Абрамова, где она скрылась.

Однако ей это не помогло и на следующее утро правоохранительные органы уже знали, в какой подъезд дома она зашла. По версии следствия, Касинцев знал о причастности своей знакомой к теракту, однако не сообщив об этом полиции, все равно укрыл ее в квартире.