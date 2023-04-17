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1 час назад

Россияне оказались заблокированы в Нубийской митрополии из-за обстрелов

Алиса Селезнёва

В здании Нубийской митрополии в Хартуме заблокированы 15 человек, в том числе и граждане России. Об этом рассказал епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва, пишет ERT.

Россияне оказались заблокированы в Нубийской митрополии из-за обстрелов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее в Судане начались интенсивные боестолкновения между военными и отрядами Сил быстрого реагирования. Их причиной стал конфликт между главой армии Абделем Фаттахом аль-Бурханом и командиром СБР Мухаммедом Дагло.

Оба военачальника ранее подчинялись лично главе государства Омару аль- Баширу. Однако, когда он был смещен, между Бурханом и Дагло начались разногласия, касающиеся интеграции СБР в вооруженные силы страны.

По словам митрополита Нубийский и всего Судана Саввы, эта ночь прошла относительно спокойно, но утром бои возобновились.

«Мы находимся в здании митрополии, не в церкви, потому что церковь — очень высокое здание и опасно там быть. Здесь 15 человек всех возрастов, православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребенком — девочкой», - пояснил митрополит.

Он отметил, что в здании метрополии есть запасы воды и продовольствия. Выходить на улицу сейчас слишком опасно, заявил священнослужитель.

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