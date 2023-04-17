ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате инцидента на ферме загорелось сенохранилище. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела на ферме загорелось сенохранилище. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела, — написал губернатор.

Telegram-канал Baza сообщил, что в ночь на 17 апреля беспилотник сбросил две бомбы на подстанцию в Игуменке и еще одну на подстанцию в селе Драгунское Белгородского района. По информации канала, в результате атаки загорелись трансформаторы. Пламя охватило станции около 22:30, пожар потушили через час, никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.