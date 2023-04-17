Кара-Мурзу осудили на 25 лет за госизмену и фейки про ВС РФ

Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) за госизмену, сотрудничество с нежелательной организацией и распространение фейков про Вооруженные силы России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Следствие считает, что оппозиционер «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине в палате представителей штата Аризона. Кроме того, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), Кара-Мурза оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО, которая расценивается следствием как направленная против безопасности России, в течение нескольких лет. Отмечалось, что за услуги обвиняемый получал 30 тысяч долларов в месяц.