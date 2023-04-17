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16 минут назад

В метро Москвы пассажир заявил на соседку по вагону в полицию из-за радужной ленты

Газета.Ru

Мужчина обратился к полицейским, когда увидел в цветной ленточке пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На пассажирку московского метро заявили в полицию из-за радужной ленты
Фото: Jan Tepass/ Global Look PressJan Tepass/ Global Look Press

Пассажир Замоскворецкой линии московского метро заметил в вагоне девушку. Она зашла в электропоезд на станции «Новокузнецкая» и имела при себе рюкзак, на который была повязана разноцветная лента.

Мужчина решил, что этот аксессуар пропагандирует ЛГБТ и сообщил о соседке по вагону в станционную полицию. Неравнодушный гражданин рассказал правоохранителям, что пассажирка доехала до станции «Ховрино», а также указал точное время ее поездки и вагон, в котором он увидел нарушительницу.

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Известно, что полицейские начали проверку после получения сообщения.

Ранее пенсионер из Подмосковья стал автором доноса, увидев на одежде школьницы цвета флага Украины.

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