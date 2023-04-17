На пассажирку московского метро заявили в полицию из-за радужной ленты

Мужчина обратился к полицейским, когда увидел в цветной ленточке пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Фото: Jan Tepass/ Global Look Press Jan Tepass/ Global Look Press

Пассажир Замоскворецкой линии московского метро заметил в вагоне девушку. Она зашла в электропоезд на станции «Новокузнецкая» и имела при себе рюкзак, на который была повязана разноцветная лента.

Мужчина решил, что этот аксессуар пропагандирует ЛГБТ и сообщил о соседке по вагону в станционную полицию. Неравнодушный гражданин рассказал правоохранителям, что пассажирка доехала до станции «Ховрино», а также указал точное время ее поездки и вагон, в котором он увидел нарушительницу.

Известно, что полицейские начали проверку после получения сообщения.