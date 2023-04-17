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Иностранец задержан в Шереметьево за контрабанду алмазов

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Контрабанда драгоценных камней была обнаружена сотрудниками ФСБ в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, в багаже и личных вещах одного из пассажиров были найдены алмазы, рубины, сапфиры и изумруды общим весом порядка 4 тыс. карат. Оценочная стоимость находки составляет более 6 млн рублей.

По факту обнаружения груза было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров в особо крупном размере. На оперативных видео, распространенных спецслужбой, можно увидеть, как иностранец в костюме достает из багажа по просьбе сотрудников свертки и пакеты с драгоценными камнями. Другие подробности не разглашаются.

В Домодедово задержали иностранца с контрабандой на миллионы рублей

Ранее в Санкт-Петербурге задержали членов преступной группировки за незаконную перевозку более 773 кг гашиша. Наркотические средства пытались ввести в Россию из стран Евросоюза. Товар находился в тайнике грузового транспортного средства. Общая стоимость находки составляет более 350 млн рублей.

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