Иностранец задержан в Шереметьево за контрабанду алмазов

Контрабанда драгоценных камней была обнаружена сотрудниками ФСБ в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, в багаже и личных вещах одного из пассажиров были найдены алмазы, рубины, сапфиры и изумруды общим весом порядка 4 тыс. карат. Оценочная стоимость находки составляет более 6 млн рублей.

По факту обнаружения груза было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров в особо крупном размере. На оперативных видео, распространенных спецслужбой, можно увидеть, как иностранец в костюме достает из багажа по просьбе сотрудников свертки и пакеты с драгоценными камнями. Другие подробности не разглашаются.