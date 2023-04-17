Мужчина поджег подъезд жилого дома в Нижнем Новгороде и попал на видео

В Нижнем Новгороде неизвестный поджег подъезд жилого дома. Видеозапись с моментом поджога была опубликована в Telegram-канале «Инцидент Нижний Новгород» вечером 16 апреля.

ЧП произошло у одного из многоквартирных домов на улице Коминтерна в Сормовском районе города.

На имеющейся записи видно, что мужчина в бейсболке обливает неустановленной горючей жидкостью подъездную дверь и пол рядом с нею, спокойно выбрасывает бутылку из-под нее в урну, а затем возвращается к подъезду и с помощью зажигалки осуществляет поджог чужого имущества. Когда огонь разгорается и начинает захватывать пространство, злоумышленник забирает бутылку с алкогольным напитком и уходит из поля зрения камеры видеонаблюдения.

По имеющимся данным, серьезных последствий возгорания удалось избежать, так как дальше пламя не распространилось.