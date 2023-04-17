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СМИ: в Выборге снова нашли человеческую ногу в пакете

На Батарейной горе в Выборге обнаружили черный полиэтиленовый пакет с человеческими останками - частью ноги. Об этом сообщает «Фонтанка».

СМИ: в Выборге снова нашли человеческую ногу в пакете
© РИА Новости

Telegram-канал «Mash на Мойке» отмечает, что это уже второй случай за последние два месяца - 16 февраля ногу в черном пакете нашли возле Аннинских укреплений в Выборге. Сообщалось, что останки находились там от двух до четырех недель.

При этом, по данным «Комсомольской правды», возле Аннинских укреплений было обнаружено две ноги, а не одна. По информации газеты, они были без обуви или остатков одежды.

О новом случае в полицию сообщил 40-летний местный житель. Он заметил подозрительный пакет в гаражах на Батарейной горе, в пакете оказалась часть ноги в бежевом носке.

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