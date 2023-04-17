СМИ: в Выборге снова нашли человеческую ногу в пакете

На Батарейной горе в Выборге обнаружили черный полиэтиленовый пакет с человеческими останками - частью ноги. Об этом сообщает «Фонтанка».

Telegram-канал «Mash на Мойке» отмечает, что это уже второй случай за последние два месяца - 16 февраля ногу в черном пакете нашли возле Аннинских укреплений в Выборге. Сообщалось, что останки находились там от двух до четырех недель.

При этом, по данным «Комсомольской правды», возле Аннинских укреплений было обнаружено две ноги, а не одна. По информации газеты, они были без обуви или остатков одежды.