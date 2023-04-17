Число погибших в ходе боестолкновений в Судане выросло до 97, передает Reuters со ссылкой на местный профсоюз врачей.
«По меньшей мере 97 гражданских лиц были убиты и еще 365 получили ранения», — говорится в заявлении.
Ранее в ВОЗ сообщали, что погибших 83.
Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля. Боевые действия идут в столице Судана, Хартуме, а также столичной агломерации и других регионах страны.
Позже в посольстве России в Судане сообщили, что, по предварительным данным, россияне не пострадали во время столкновений в Хартуме.