Число погибших в ходе боестолкновений в Судане выросло до 97, передает Reuters со ссылкой на местный профсоюз врачей.

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«По меньшей мере 97 гражданских лиц были убиты и еще 365 получили ранения», — говорится в заявлении.

Ранее в ВОЗ сообщали, что погибших 83.

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля. Боевые действия идут в столице Судана, Хартуме, а также столичной агломерации и других регионах страны.