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11 минут назад

СМИ: в Бангладеш при столкновении поездов пострадали не менее 30 человек

ТАССиещё 2

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов на востоке Бангладеш. Об этом сообщает в понедельник газета The Daily Star.

В Бангладеш при столкновении поездов пострадали не менее 30 человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Столкновение произошло в районе Кумилла в 96 км к востоку от столицы Дакки. Пассажирский экспресс, двигавшийся со скоростью 70 км/ч, врезался в стоявший на станции товарный состав. От столкновения пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов.

Пять пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами.

По предварительной версии, столкновение произошло из-за отказа системы сигнализации на станции и ошибки железнодорожных служащих.

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