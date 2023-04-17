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В Подмосковье между посетителями кафе произошел конфликт со стрельбой

В Подмосковье полицейские объявили в розыск мужчину, открывшего стрельбу в кафе, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области. Двоих пострадавших госпитализировали.

Двух человек госпитализировали после стрельбы в кафе в Подольске
© globallookpress.com

«Предварительно установлено, что утром 16 апреля на Парковой улице между группой граждан произошел словесный конфликт, в ходе которого один из участников применил оружие», — рассказал представитель пресс-службы.

В результате два человека были ранены, их отправили в больницу. Мужчина 1987 года рождения, подозреваемый в преступлении, объявлен в розыск. Полицейские выясняют причины конфликта между посетителями кафе и его обстоятельства.

Ранее устроившие стрельбу на территории Щербинки в Новой Москве мужчины пришли в полицию с повинной.

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