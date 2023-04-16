Струя кипятка выбила стекла в доме рядом с местом прорыва трубы в Петербурге

Струя кипятка выбила стекла в доме на 5-й Советской улице в Санкт-Петербурге рядом с местом, где произошел прорыв трубы. Об этом сообщает "Фонтанка".
"Теплосети Санкт-Петербурга" сообщили, что ремонтные работы по замене лопнувшей трубы продлятся до 7 утра. Из-за коммунальной аварии отопление переведено на резервную схему", — говорится в публикации.
По данным издания, в зону аварии попали 30 домов, а их жителям придется провести ночь с прохладными батареями.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге произошел прорыв трубопровода с горячей водой, в результате чего на участке Дегтярной улицы ограничено движение транспорта. Уточняется, что сейчас специалисты отключают аварийный участок, который заменят "для предотвращения более серьезного технологического нарушения". Жительница Санкт-Петербурга Анна, ставшая очевидцем прорыва трубы в центре города, рассказала "Газете.Ru", что сотрудники МЧС несли на руках женщину, которая не могла добраться до своей машины из-за кипятка.