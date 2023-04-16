Петербуржец отметил совершеннолетие и впал в кому
В Санкт-Петербурге молодой человек отметил совершеннолетие и спустя три дня впал в кому после отравления алкоголем, сообщает «Московский комсомолец» (MK.RU).
По информации издания, в ночь на воскресенье, 16 апреля, в больницу доставили 18-летнего молодого человека. Медики диагностировали у него острое отравление этанолом. Парня перевели в реанимацию.
Сейчас состояние юноши оценивается как тяжелое.
4 апреля сообщалось, что в Калининградской области двое школьников отравились алкоголем, один из них впал в кому. Сотрудники полиции начали выяснять, где мальчики могли достать алкоголь. На их родителей были составлены административные протоколы.
До этого в Петербурге шестиклассницу забрали с платформы метро с признаками алкогольной интоксикации. По предварительной версии, она могла отравиться этиловым спиртом.