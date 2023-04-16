Житель Киева из-за ревности бросил гранату в двух человек

Жителя Киева задержали за попытку убийства после того, как он бросил гранату в двух человек из-за чувства ревности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы городского управления полиции.

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«Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали мужчину, бросившего в людей гранату. Киевлянин из-за ревности пытался убить свою знакомую и ее товарища», — сказано в заявлении ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.