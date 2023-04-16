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Житель Киева из-за ревности бросил гранату в двух человек

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Жителя Киева задержали за попытку убийства после того, как он бросил гранату в двух человек из-за чувства ревности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы городского управления полиции.

Житель Киева из-за ревности бросил гранату в двух человек
© Lenta.ru

«Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали мужчину, бросившего в людей гранату. Киевлянин из-за ревности пытался убить свою знакомую и ее товарища», — сказано в заявлении ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что на Урале 37-летнего безработного мужчину, убившего 37-летнюю жену и ее любовника, осудили на 17 лет. Известно, что супруги были в браке около 10 лет, при этом женщина часто изменяла мужу, а тот злоупотреблял алкоголем.

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