Лесной пожар начался на территории Москвы

Лесной пожар начался в поселке Толстопальцево в районе Внуково на западе столицы, передает Telegram-канал «Москва 24».

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По имеющейся информации, пламя охватило старые и молодые деревья, огонь также распространился по сухой траве. Местные жители начали тушить возгорание своими силами, не дожидаясь пожарной службы.