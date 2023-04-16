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Лесной пожар начался на территории Москвы

Лесной пожар начался в поселке Толстопальцево в районе Внуково на западе столицы, передает Telegram-канал «Москва 24».

Лесной пожар начался на территории Москвы
© Мослента

По имеющейся информации, пламя охватило старые и молодые деревья, огонь также распространился по сухой траве. Местные жители начали тушить возгорание своими силами, не дожидаясь пожарной службы.

Ранее крупный пожар на рынке в подмосковных Химках попал на видео. Сообщается, что огонь вспыхнул в здании фермерского рынка рядом с автозаправкой.

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