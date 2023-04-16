Мальчик погиб из-за нападения бездомных собак в российском регионе

Трагедия произошла 16 апреля. По данным следователей, мальчик гулял в районе своего дома на Кольцевой улице в Промышленном районе города, неподалеку от гаражного кооператива. На него набросилась стая бродячих собак и загрызла насмерть. Ребенок скончался на месте, его возраст не уточняется.