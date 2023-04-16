Стая бездомных собак насмерть загрызла гулявшего мальчика в Оренбурге

В Оренбурге стая бездомных собак насмерть загрызла школьника. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по области. Трагедия произошла 16 апреля рядом с гаражным кооперативом на Кольцевой улице. По данным ведомства, животные набросились на мальчика, когда тот вышел на прогулку. В результате полученных ран ребенок скончался на месте. По факту его гибели возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". "Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города Оренбурга, в том числе руководству организации, заключившей муниципальный контракт на оказание услуг по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города", — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что в Углегорске стая бродячих собак чуть не растерзала восьмилетнего школьника.