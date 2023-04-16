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В Петербурге водитель подобрал высаженную из такси студентку и изнасиловал

В Санкт-Петербурге водитель автокрана подобрал 21-летнюю студентку, высаженную на трассе из такси, и изнасиловал ее. Об этом сообщает «Фонтанка».

В Петербурге водитель подобрал высаженную из такси студентку и изнасиловал
© РИА Новости

По сведениям издания, девушка отдыхала в клубе на площади Конституции. Она перебрала с алкоголем и друзья вызвали для нее такси. Студентку должны были отвезти в район Мурино.

В районе КАДа выяснилось, что у пассажирки нет денег для оплаты. Таксист высадил девушку. В этот момент ее заметил водитель автокрана, он притормозил и предложил помощь. Однако вместо этого повез студентку на пустырь у Московского шоссе, где, по словам девушки, надругался над ней. Позже он бросил ее на платной трассе, а сам двинулся в сторону Тверской области.

В медучреждении у потерпевшей зафиксировали травму, характерную для насильственного полового акта. Позже правоохранители задержали 35-летнего водителя вместе с 43-летним приятелем в Торжке. Мужчины официально безработные, проживали в Купчино.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.

13 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель такси попытался прямо в машине изнасиловать 15-летнюю ученицу девятого класса.

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