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Двухметровая акула-нянька укусила туристку на Мальдивах и попала на видео

На Мальдивах туристка решила поплавать с акулами и была укушена за плечо и верхнюю часть спины. Инцидент попал на видео, его публикует Daily Mail.

Запись произвел молодой человек 30-летней туристки Кармен Кановас Червелло (Carmen Canovas Cervello). Когда девушка опустилась в воду, она слишком близко подплыла к хищникам, из-за чего кружившая вокруг нее двухметровая акула-нянька напала. В видео показано, что на спине Червелло остались следы укуса.

Тем не менее сразу после произошедшего девушка обработала свои раны и снова пошла нырять в воду с опасными хищниками. Пострадавшая объяснила, что раны на ее теле оказались не критичными, а акула, вероятно, напала на нее лишь из-за чрезмерной близости. В связи с этим Червелло заключила, что не пострадает повторно.

Ранее туристам раскрыли способы избежать встречи с акулой во время пляжного отдыха, а также рассказали, как спасти себе жизнь в случае нападения. Во-первых, отдыхающим стоит отказаться от купания в глубоких каналах, которые отделяют береговую линию от песчаных отмелей, а также в местах, предназначенных для рыбалки.

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