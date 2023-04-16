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В Ленобласти полиция обнаружила сгоревший автомобиль с телом внутри

В Кингисеппском районе полицейские обнаружили сгоревший автомобиль с телом внутри, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В Ленобласти полиция обнаружила сгоревший автомобиль с телом внутри
© РИА Новости

Правоохранители получили сообщение о сгоревшей машине у реки в деревне Сала утром 15 апреля. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что в сгоревшем Mazda Tribute находится труп 42-летнего владельца, жителя Кингисеппского района. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

На месте происшествия было найдено ружье Simson (выяснилось, что оно принадлежит скончавшемуся), а также обгоревшая стеклянная бутылка. Проводится проверка, полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.

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