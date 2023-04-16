В Ленобласти полиция обнаружила сгоревший автомобиль с телом внутри
В Кингисеппском районе полицейские обнаружили сгоревший автомобиль с телом внутри, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Правоохранители получили сообщение о сгоревшей машине у реки в деревне Сала утром 15 апреля. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что в сгоревшем Mazda Tribute находится труп 42-летнего владельца, жителя Кингисеппского района. Тело направлено в морг для установления причины смерти.
На месте происшествия было найдено ружье Simson (выяснилось, что оно принадлежит скончавшемуся), а также обгоревшая стеклянная бутылка. Проводится проверка, полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.