Сотрудника СИЗО в Подмосковье задержали за убийство

Сотрудника подмосковного СИЗО задержали за убийство девушки. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

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Конфликт между мужчиной и его знакомой произошел в селе Подолино. Во время словесной перепалки подозреваемый достал нож и нанес удар в шею девушки, который стал смертельным.

По предварительным данным, конфликт произошел на почве ревности, однако окончательные причины убийства предстоит выяснить следователям.

По данным РЕН ТВ, 23-летний подозреваемый убил свою 21-летнюю знакомую на территории мемориала.