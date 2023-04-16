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СМИ сообщили о падении беспилотника на территории базы США рядом с аэропортом в Багдаде

Беспилотник упал в воскресенье на территории военной базы США, расположенной недалеко от международного аэропорта в Багдаде. Об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.

Дрон упал на территорию военной базы США в Ираке
© shafaq.com

По его данным, БПЛА был сбит американскими вооруженными силами, находившимися на территории базы. Сейчас аппарат передан для разбирательств в иракский Объединенный центр координации и мониторинга. Информации о том, нес ли беспилотник взрывное устройство или фотоаппаратуру, источник не привел.

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