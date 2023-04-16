Дрон упал на территорию военной базы США в Ираке

Беспилотник упал в воскресенье на территории военной базы США , расположенной недалеко от международного аэропорта в Багдаде . Об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.

По его данным, БПЛА был сбит американскими вооруженными силами, находившимися на территории базы. Сейчас аппарат передан для разбирательств в иракский Объединенный центр координации и мониторинга. Информации о том, нес ли беспилотник взрывное устройство или фотоаппаратуру, источник не привел.