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1 час назад

16 человек погибли после пожара в жилом доме в Дубае

Москва24иещё 3

16 человек погибли в результате возгорания в пятиэтажном здании в старой части Дубая. Об этом информирует Khaleej Times со ссылкой на заявления службы гражданской обороны города.

16 человек погибли после пожара в жилом доме в Дубае
Фото:  AP Photo/Jon Gambrell AP Photo/Jon Gambrell

После пожара также зафиксировали девять пострадавших. Происшествие случилось в субботу на четвертом этаже многоквартирного здания в районе Аль-Рас. Там расположен старейший в Дубае рынок, где проживают его многочисленные работники и торговцы.

"Пожар привел к гибели 16 человек, еще девять пострадали. Предварительное расследование показало, что причиной возгорания стало несоблюдение требований охраны и безопасности здания", – говорится в сообщении.

Местная спасательная служба напомнила владельцам недвижимости и жителям города о необходимости соблюдать требования и указания по безопасности, чтобы избежать подобных происшествий.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре на севере Москвы. Возгорание произошло в жилом здании по адресу улица 2-я Квесисская, дом 2 в одной из квартир на девятом этаже. Там воспламенились мебель и холодильник.

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