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12 минут назад

Министр по делам религии Пакистана погиб в автокатастрофе

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Министр по делам религии Пакистана Муфти Абдул Шакур погиб в результате автокатастрофы в Исламабаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Министр по делам религии Пакистана погиб в автокатастрофе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщается, что Абдул Шакур находился за рулем личного легкового автомобиля, когда выезжал от отеля «Марриотт», затем в него врезался пикап Toyota Hilux Revo. Удар пришелся со стороны водителя. В результате ДТП чиновник был доставлен в ближайшую больницу, однако медики не успели оказать ему помощь.

Было начато расследование инцидента, водитель и пассажиры пикапа были задержаны правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Пакистане полицейские начали вновь штурмовать резиденцию бывшего премьер-министра страны Имрана Хана в Лахоре. До этого правоохранители несколько раз пытались арестовать Хана, однако наткнулись на «армию» сторонников его партии «Техрик-и-Инсаф».

Происшествия,В мире,Имран Хан,
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