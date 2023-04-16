Министр по делам религии Пакистана погиб в автокатастрофе

Министр по делам религии Пакистана Муфти Абдул Шакур погиб в результате автокатастрофы в Исламабаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

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Сообщается, что Абдул Шакур находился за рулем личного легкового автомобиля, когда выезжал от отеля «Марриотт», затем в него врезался пикап Toyota Hilux Revo. Удар пришелся со стороны водителя. В результате ДТП чиновник был доставлен в ближайшую больницу, однако медики не успели оказать ему помощь.

Было начато расследование инцидента, водитель и пассажиры пикапа были задержаны правоохранительными органами.