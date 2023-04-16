В Японии обнаружили каркас исчезнувшего вертолета сил самообороны и пять тел

Водолазы-глубоководники нашли каркас исчезнувшего неделю назад вертолета японских сил самообороны UH-60 Black Hawk и пять тел на глубине 106 метров под водой. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на представителей командования наземных сил самообороны.

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"Была обнаружена часть вертолета", - говорится в статье.

В материале указывается, что принадлежат ли тела сотрудникам вертолета пока что остается доподлинно неизвестно. В настоящее время спасатели поднимают их на поверхность.

Вертолет наземных сил самообороны Японии Sikorsky UH-60 Black Hawk, приписанный к гарнизону Такаюбару в префектуре Кумамото, пропал с радаров недалеко от острова Мияко префектуры Окинава на юге страны 6 апреля.