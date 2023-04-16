В Японии обнаружили каркас исчезнувшего вертолета сил самообороны и пять тел
Водолазы-глубоководники нашли каркас исчезнувшего неделю назад вертолета японских сил самообороны UH-60 Black Hawk и пять тел на глубине 106 метров под водой. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на представителей командования наземных сил самообороны.
"Была обнаружена часть вертолета", - говорится в статье.
В материале указывается, что принадлежат ли тела сотрудникам вертолета пока что остается доподлинно неизвестно. В настоящее время спасатели поднимают их на поверхность.
Вертолет наземных сил самообороны Японии Sikorsky UH-60 Black Hawk, приписанный к гарнизону Такаюбару в префектуре Кумамото, пропал с радаров недалеко от острова Мияко префектуры Окинава на юге страны 6 апреля.
Ранее патрульное судно, отправленное на поиски исчезнувшего вертолета UH-60 Black Hawk сил самообороны Японии, нашло масляное пятно и плавающие объекты в регионе пропажи воздушного судна. Позднее в районе исчезновения воздушного судна был обнаружен спасательный плот.