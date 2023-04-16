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40 минут назад

Полиция ищет подозреваемого в сожжении Корана в Москве

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По факту публикации видеоролика с сожжением Корана возбуждено уголовное дело, сообщила вечером субботы, 15 апреля, пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Полиция ищет подозреваемого в сожжении Корана в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемого в этой акции, говорится в пресс-релизе ведомства.

Пресс-служба уточняет, что предполагаемое место события — территория Восточного округа Москвы. Статья, по которой возбуждено дело, не называется.

По данным Telegram-канала Baza, видеоролик записан на берегу Святого озера в Москве. Мужчина сжигает Коран со словами «Москва для русских, знайте своё место».

Ранее сообщалось, что москвичи раскупили дорогие куличи в ресторане «Пушкин». Они стоили 29 тысяч рублей.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,МВД России,
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