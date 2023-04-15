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1 час назад

Воспитанники приюта отравились жидкостью для вейпов в Курской области

Деловая газета "Взгляд"

Прокуратура начала проверку по факту отравления жидкостью для вейпа воспитанников детского социального приюта в Курской области, сообщили в надзорном ведомстве.

Воспитанники приюта отравились жидкостью для вейпов в Курской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что участились воспитанники Охочевского приюта стали часто обращаться в медпункт с жалобами на головную боль, тошноту, рвоту и повышенное давление. Кроме того, дети стали вести себя агрессивно, а у одного из низ нашли жидкость для вейпа.

В связи с этими сообщениями прокуратура Курской области начала проверку, буде дана оценка мерам, которые предприняли органы системы профилактики правонарушений, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Госдуме приняли проект закона, запрещающий продажу вейпов, включая безникотиновые, несовершеннолетним покупателям.

Происшествия,Госдума,
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