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1 час назад

В Горно-Алтайске из-за непогоды задержали четыре рейса из Москвы

ТАССиещё 1

Четыре рейса из Москвы в Горно-Алтайск и обратно задержали из-за плохой погоды. Максимальная продолжительность задержки - более суток, вылета ожидают почти 300 человек, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Горно-Алтайске из-за непогоды задержали четыре рейса из Москвы
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня в аэропорту Горно-Алтайска в связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение четырех рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь" из города Москвы и в обратном направлении с максимальной продолжительностью более суток. В настоящее время 282 пассажира, из них 29 детей, ожидают вылета в пункты назначения", - сказано в сообщении.

Горно-Алтайская транспортная прокуратура в аэропорту организовала выездной прием и осуществляет надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов.

С 15 по 17 апреля в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, гололедицы. Также возможна метель, усиление ветра по южным районам до 15-20 м/с.

Происшествия,Аэрофлот,
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