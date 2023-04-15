В Горно-Алтайске из-за непогоды задержали четыре рейса из Москвы

"Сегодня в аэропорту Горно-Алтайска в связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение четырех рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь" из города Москвы и в обратном направлении с максимальной продолжительностью более суток. В настоящее время 282 пассажира, из них 29 детей, ожидают вылета в пункты назначения", - сказано в сообщении.