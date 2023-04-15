Курьер спас пенсионерку от мошенников в Москве

Московский курьер спас пенсионерку от телефонных мошенников, передав ее 400 тысяч рублей в полицию. Однако представитель правоохранительных органов вытащил из сумки с деньгами 85 тысяч, чтобы отыграться в тотализаторе. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

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Мошенники позвонили 88-летней пенсионерке, заявив, что её внучка стала виновницей ДТП. От пожилой женщины потребовали 400 тысяч, чтобы родственница не попала за решетку. Бабушка собрала деньги в сумку и отдала курьеру, отправленному мошенниками.

Курьер увидел, что пенсионерка нервничает, заподозрил неладное, и решил отвезти деньги в полицию. Там курьера поблагодарили, а сумку с деньгами передали в отдел полиции по месту регистрации потерпевшей.

Когда женщине вернули сумку, там было только 315 тысяч. Видео с камер наблюдения показало, что часть денег забрал полицейский. Он признался, что хотел отыграться в тотализаторе, а затем все вернуть, но не ожидал, что пенсионерка быстро придёт за деньгами.