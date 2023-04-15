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25 минут назад

Момент авиаудара в столице Судана попал на видео

ТК «Звезда»

Момент авиаудара в столице Судана попал на видео. На кадрах - предположительно, авиация ВС Судана наносит удары по штаб-квартире спецназа в Хартуме.

Высоко летящий истребитель совершает пуск ракеты в сторону наземных построек. Точная принадлежность самолета и цель пуска - неизвестны. Кадры опубликованы в Twitter.

Ранее в ходе боестолкновения на территории Хартума силами быстрого реагирования был захвачен Дворец республики, который считается главным символом власти в стране. Перед этим была остановлена работа местного аэропорта - по некоторым сообщениям, на его территории разместили бронетехнику.

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