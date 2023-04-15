Момент авиаудара в столице Судана попал на видео. На кадрах - предположительно, авиация ВС Судана наносит удары по штаб-квартире спецназа в Хартуме .

Ранее в ходе боестолкновения на территории Хартума силами быстрого реагирования был захвачен Дворец республики, который считается главным символом власти в стране. Перед этим была остановлена работа местного аэропорта - по некоторым сообщениям, на его территории разместили бронетехнику.