Москвич лишился 10 млн рублей при покупке купить телефон Vertu

В Москве мужчина купил за 10 млн телефон Vertu из драгоценных металлов, но в коробке вместо аппарата оказались бумажки. Об инциденте сообщает Telegram-канал Shot.
Двадцатипятилетний Максим решил с рук приобрести бывший в употреблении премиальный телефон. Он встретился с продавцом в торговом центре «Афимолл» и передал ему 9,8 млн рублей за запечатанную коробку.
Максим открыл коробку, но нашел внутри только пачку бумажек. Продавец-мошенник к тому времени скрылся.
Потерпевший обратился в полицию.
Телефоны Vertu делают из золота, платины, титанового сплава. Они позиционируются как аппараты высшего ценового сегмента, стоимость может достигать 100 тысяч долларов.