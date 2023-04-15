Москвич лишился 10 млн рублей при покупке купить телефон Vertu

В Москве мужчина купил за 10 млн телефон Vertu из драгоценных металлов, но в коробке вместо аппарата оказались бумажки. Об инциденте сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Двадцатипятилетний Максим решил с рук приобрести бывший в употреблении премиальный телефон. Он встретился с продавцом в торговом центре «Афимолл» и передал ему 9,8 млн рублей за запечатанную коробку.

Максим открыл коробку, но нашел внутри только пачку бумажек. Продавец-мошенник к тому времени скрылся.

Потерпевший обратился в полицию.