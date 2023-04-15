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49 минут назад

Москвич лишился 10 млн рублей при покупке купить телефон Vertu

Майк Габриелян

В Москве мужчина купил за 10 млн телефон Vertu из драгоценных металлов, но в коробке вместо аппарата оказались бумажки. Об инциденте сообщает Telegram-канал Shot.

Москвич лишился 10 млн рублей при покупке купить телефон Vertu
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Двадцатипятилетний Максим решил с рук приобрести бывший в употреблении премиальный телефон. Он встретился с продавцом в торговом центре «Афимолл» и передал ему 9,8 млн рублей за запечатанную коробку.

Максим открыл коробку, но нашел внутри только пачку бумажек. Продавец-мошенник к тому времени скрылся.

Потерпевший обратился в полицию.

Телефоны Vertu делают из золота, платины, титанового сплава. Они позиционируются как аппараты высшего ценового сегмента, стоимость может достигать 100 тысяч долларов.

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