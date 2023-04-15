Стало известно о состоянии обвиняемой в теракте Дарьи Треповой в СИЗО

«Мы с ней общались 14 апреля. На контакт она пошла спокойно, но была напряжена. Сейчас она находится в "Лефортово" в двухместной камере, но одна. Может находиться так до четырнадцати дней — это так называемый карантин. У нее в камере есть телевизор и холодильник», — сообщил Мельников.