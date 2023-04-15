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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции в Адане

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Землетрясение магнитудой более 4 было зафиксировано в турецкой провинции Адана, на юге страны. Об этом заявили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение произошло в Турции
© aa.com.tr

«Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 12.37 (совпадает с мск) в районе Саимбейли в Адане», — уточнили в ведомстве.

Как уточняется, очаг природного катаклизма находился на глубине 7 км.

Сведения о пострадавших и погибших, а также о разрушения в результате очередного землетрясения в Турции сейчас не приводятся.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, подземные толчки привели к разрушениям и в соседних странах, в том числе в Сирии. Впоследствии регистрировались афтершоки.

Ранее Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о гибели 50 399 человек в результате февральского землетрясения.

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