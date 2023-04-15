В Ингушетии ликвидировали четверых нападавших на правоохранителей

"На основании их показаний были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами, а также установлены и задержаны девять жителей Ингушетии и Чеченской Республики, оказывавшие пособническую помощь преступникам при их передвижении и поиске укрытия. Силами правопорядка проводятся целенаправленная работа по выявлению иных лиц, оказывающих содействие преступникам", - говорится в сообщении.