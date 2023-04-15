В Ингушетии ликвидировали четверых нападавших на правоохранителей

Ликвидировали четырех из напавших на пост ДПС "Волга-14" и сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе главы Ингушетии.
"В результате комплекса скоординированных действий органов безопасности, внутренних дел и Росгвардии в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов, еще двое задержаны и заключены под стражу", - говорится в сообщении.
По информации властей, нападавшие объявили себя сторонниками запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ.
Кроме того, по данным пресс-службы главы региона, задержали девять пособников бандгруппы.
"На основании их показаний были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами, а также установлены и задержаны девять жителей Ингушетии и Чеченской Республики, оказывавшие пособническую помощь преступникам при их передвижении и поиске укрытия. Силами правопорядка проводятся целенаправленная работа по выявлению иных лиц, оказывающих содействие преступникам", - говорится в сообщении.