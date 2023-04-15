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У самолета на рейсе «Челябинск—Москва» при посадке отказали тормоза

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У самолета на рейсе «Челябинск—Москва» при посадке в Шереметьево отказали тормоза. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

У самолета на рейсе «Челябинск—Москва» при посадке отказали тормоза
© РИА Новости

«Аэрофлот». Отказ тормозов четвертого колеса. Район аэродрома Москва (Шереметьево)», — сообщил Aviaincident.

По данным telegram-канала, инцидент произошел 14 апреля в 16.59 по московскому времени. Экипаж доложил об отказе тормозов четвертого колеса. Воздушное судно ушло на второй круг. Посадка прошла в 17.17 благополучно.

Самолет А-320 выполнял рейс из Челябинска (Баландино) в Москву (Шереметьево). Эксплуатант — ПАО «Аэрофлот».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Челябинское авиапредприятие. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

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