По подозрению в убийстве мужчины на юге Москвы задержана женщина

Подозреваемая в убийстве жителя Москвы призналась в совершении преступления, сообщает столичный СК.

14 апреля в подвале жилого дома на Загородном шоссе в Донском районе столицы было найдено тело мужчины. Следователи нашли на нем признаки насильственной смерти и возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

15 апреля силовики задержали причастную к преступному деянию женщину, ею оказалась сожительница погибшего. Свою вину она признала на допросе и заявила, что решилась на этот шаг из-за ревности.

Следствие ожидает, что суд заключит злоумышленницу под стражу на время расследования.