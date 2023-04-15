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По подозрению в убийстве мужчины на юге Москвы задержана женщина

Подозреваемая в убийстве жителя Москвы призналась в совершении преступления, сообщает столичный СК.

По подозрению в убийстве мужчины на юге Москвы задержана женщина
© РИА Новости

14 апреля в подвале жилого дома на Загородном шоссе в Донском районе столицы было найдено тело мужчины. Следователи нашли на нем признаки насильственной смерти и возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

15 апреля силовики задержали причастную к преступному деянию женщину, ею оказалась сожительница погибшего. Свою вину она признала на допросе и заявила, что решилась на этот шаг из-за ревности.

Следствие ожидает, что суд заключит злоумышленницу под стражу на время расследования.

До этого стало известно, что в Тамбовской области найдены тела двух мужчин с ножевыми ранениями. Останки обнаружены в соседних комнатах общежития.

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