Стала известна личность устроившего взрыв рядом с премьером Японии

Стала известна личность человека, устроившего взрыв рядом с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«По данным следственных источников, это Рюдзи Кимура, 24-летний житель префектуры Хёго. Он был арестован на месте происшествия», - передает агентство.

В правительстве Японии заявили, что полиция выясняет мотивы подозреваемого. Власти призвали Национальное полицейское управление «обеспечить защиту VIP-персон».

Инцидент произошел 15 апреля в городе Вакаяма. В премьера бросили цилиндрический предмет, прозвучал взрыв. Инцидент произошел, когда политик осматривал рыболовецкий порт Саигасаки. Рядом были сони местных жителей, Кисида должен был произнести перед ними речь.

«Предмет был брошен из толпы около 11:25. Раздался громкий взрыв, люди в панике разбежались, и запахло гарью», - сообщает Kyodo.

Сотрудники полиции и служб безопасности спешно увели Кисиду к припаркованной в десятке метров машине. Его отвезли в штаб-квартиру полиции префектуры Вакаяма. Премьер-министр не пострадал.

Очевидец Наоя Танимото, находившийся в толпе, сказал, что сначала мужчина бросил предмет, затем полиция и охрана повалила его на землю. Примерно через 10 секунд прозвучал громкий взрыв.

По словам очевидца, обычно в рыбацком порту тихо, поэтому людям было очень страшно, они были в панике.

Были задействованы пожарные машины, сообщений о пострадавших не поступало.

В прошлом году покушение было совершено на премьера Японии Синдзо Абэ. Он умер в больнице от ран.