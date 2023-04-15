$81.50-0.1790.16+0.16
12 минут назад

Стала известна личность устроившего взрыв рядом с премьером Японии

Майк Габриелян

Стала известна личность человека, устроившего взрыв рядом с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Стала известна личность устроившего взрыв рядом с премьером Японии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По данным следственных источников, это Рюдзи Кимура, 24-летний житель префектуры Хёго. Он был арестован на месте происшествия», - передает агентство.

В правительстве Японии заявили, что полиция выясняет мотивы подозреваемого. Власти призвали Национальное полицейское управление «обеспечить защиту VIP-персон».

Инцидент произошел 15 апреля в городе Вакаяма. В премьера бросили цилиндрический предмет, прозвучал взрыв. Инцидент произошел, когда политик осматривал рыболовецкий порт Саигасаки. Рядом были сони местных жителей, Кисида должен был произнести перед ними речь.

«Предмет был брошен из толпы около 11:25. Раздался громкий взрыв, люди в панике разбежались, и запахло гарью», - сообщает Kyodo.

Сотрудники полиции и служб безопасности спешно увели Кисиду к припаркованной в десятке метров машине. Его отвезли в штаб-квартиру полиции префектуры Вакаяма. Премьер-министр не пострадал.

Очевидец Наоя Танимото, находившийся в толпе, сказал, что сначала мужчина бросил предмет, затем полиция и охрана повалила его на землю. Примерно через 10 секунд прозвучал громкий взрыв.

По словам очевидца, обычно в рыбацком порту тихо, поэтому людям было очень страшно, они были в панике.

Были задействованы пожарные машины, сообщений о пострадавших не поступало.

В прошлом году покушение было совершено на премьера Японии Синдзо Абэ. Он умер в больнице от ран.

Ранее в интернете появилось видео с моментом взрыва перед выступлением Кисиды.

Происшествия,Фумио Кисида,Синдзо Абэ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий